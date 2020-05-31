Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Ovacık'ta jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Hafta sonu sadece yurt içinde 14 terörist etkisiz hale geldi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 22:36
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