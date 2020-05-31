Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 600 test yapıldı. Bu kapsamda 839 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 25 hasta vefat etti, 989 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 39 bin 194, toplam vaka sayısı 163 bin 942, toplam vefat sayısı 4 bin 540, toplam yoğun bakım hasta sayısı 648, toplam entübe hasta sayısı 287, toplam iyileşen hasta sayısı 127 bin 973 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur" dedi.