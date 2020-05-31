Şehit askerlerin intikamı alındı: Biri sözde sorumlu 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde biri sözde sorumlu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 1 Haziran 2019'da şehit düşen 2 askerin failleri oldukları belirlendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamayı Twitter hesabından yaptı.
Soylu açıklamasında, "Kahraman Jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı." dedi.
Çukurca Kazan Vadisi'nde üç teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Soylu, etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin Kazan Vadisi sözde sorumlusu olduğunu belirtti.
Soylu, "Rahat uyuyun... J.Asb.Kd.Çvş. Ercan Sanca, J.Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış" ifadelerini kullandı.
Kahraman @jandarma’mız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı!— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 31, 2020
Çukurca Kazan vadisinde üç terörist etkisiz...
Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu...
Rahat uyuyun
J.Asb.Kd.Çvş. Ercan Sanca
J.Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış pic.twitter.com/3Ce5BNCOaI