Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının kontrol altına alınmasının ardından, normalleşme adımlarında yeni bir dönem için düğmeye basıldı.

1 Haziran itibarıyla yeni adımlar yürürlükte olacak. Normalleşme takviminde, şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılması o adımlar biri. Hava yolunda iç hat uçuşları da başlayacak.

Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca gibi işletmeler, belli kurallar çerçevesinde, saat 22.00'ye kadar hizmet verebilecek.

Eğlence mekanları ve nargile satışı ise kapsam dışında tutuldu.

Yol üzerindeki dinlenme tesisleri, plajlar, milli parklar, bahçeler, müze ve ören yerleri, hayvan satış alanları da 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak işletmeler arasında.

Sürücü kursları, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri ve gençlik kampları da kapılarını açacak.

Atılan bu adımların yanı sıra bir kısım tedbirlerden ise asla taviz verilemeyecek.

65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, 20 yaş ve altına uygulanan kısıtlama 18 yaş ve altına çekildi.