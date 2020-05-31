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Finlandiya vatandaşı 12 YTS sınır dışı edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında 12 Finlandiya vatandaşı, sınır dışı edildi.
Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda 12 Finlandiya vatandaşının tahliye uçuşuyla ülkesine sınır dışı edildiği bilgisini paylaştı.
Etiketler: yts son dakikaSon Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 15:09
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