Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Genel sağlık sistemimize gıpta ile bakılıyor"

Türkiye sahip olduğu sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir ülkedir. Sağlık çalışanlarımıza milletimize verdikleri hizmet ve gayret için teşekkür ediyorum. Herkese aynı standartta hizmet veren genel sağlık sistemimize gıpta ile bakılıyor.

"Bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır"

Salgın döneminde 2 ayı bulmadan hizmete sunduğumuz acil durum hastanelerinin örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum. Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık. Bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır.

Ülkemize ve milletimize özellikle hizmetle geçirdiğimiz her gün, her an bu yolda attığımız her adım, aldığımız her nefes için Rabb'imize hamd ettik.

"Türkiye'nin önünde demokrasiden ve kalkınmadan başka bir alternatif yoktur"

Türkiye'nin ihtiyacı kavga değil eser siyasetidir. Tek numaraları ülkemizin ortak değerlerinin istismarı olanların devri artık kapanıyor.

Koalisyonlu yılların Türkiye'yi nasıl dibe ittiğinin en çarpıcı ispatı son 18 yılda elde ettiğimiz kazanımlardır. Demokraside ve ekonomide milletimize beklediği hizmetleri sunamayanların, vesayet oyunlarıyla iktidar devşirdiği dönemler geride kalmıştır. Her kim Türkiye'de demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti, güvenliği, dış politikayı, kültürü, sanatı daha ileri seviyeye götüreceğine milleti ikna ederse ülke ona teslim edilir. Türkiye'nin önünde özellikle demokrasiden ve kalkınmadan başka bir alternatif yoktur.

Her kim daha çok yatırım, üretim, istihdam, iş, aş, daha yüksek hayat standardı sağlayacağı konusunda halkın desteğini alırsa ülkeyi o yönetir. Bunun dışındaki zorlamaların, iç ve dış ayak oyunlarının tamamı da milli irade duvarına çarpıp dağılmaya mahkumdur.

"Yüzde 4,5'luk büyüme ile diğer ülkelerden ayrıştık"

Salgın döneminde yavaşlayan ekonomik faaliyetlerin, dünyanın tüm ülkeleriyle birlikte bize de olumsuz etkileri oldu. Ancak Türkiye bu tür zorlu dönemlere aşinadır. İlk çeyrekteki yüzde 4,5'luk büyüme ile diğer ülkelerden ayrıştık.

"Hızlı bir toparlanma ve atılım içine gireceğiz"

Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı görünse de sonrası aydınlıktır. Gelişmeler ve işaretler, salgın sonrası yeniden yapılanacak küresel ekonomide ülkemizin çok avantajlı bir konuma oturacağını gösteriyor. Sanayiden tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda önce hızlı bir toparlanma, ardından çok daha hızlı bir atılım içine gireceğiz.