Türkiye salgınla mücadelede dev adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda, İstanbul iki hastaneye daha kavuşuyor.

Atatürk Havalimanında inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy'deki Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin temeli 9 Nisan'da atıldı. Yapımında yaklaşık 4 bin personelin çalıştığı hastanede, çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Hastane, gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek toplam bin 8 yatak kapasitesine sahip. 16 ameliyathanesi de bulunan hastanenin, son teknoloji ekipmanları ile her türlü teknik altyapısının tamamlandığı bildirildi. Hastane, 500 araçlık dev bir otoparkı da içinde barındırıyor.

Sağlık turizmine katkı sağlaması planlanan hastane olası bir afette yaraların sarılmasında etkin rol oynayacak.

Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi de hizmete açılıyor

2. Abdulhamid tarafından yaptırılan 128 yıllık tarihi bina da restore edildi. Hastanenin içi, son teknoloji tıbbi cihazlarla donatıldı. Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi de bugün açılıyor.

Hastane, 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak kapasiteli. Odalardan 31'i yapay zekayla donatılarak, yoğun bakıma uygun hale getirildi.

Hasta odalarında bulunan kameralar sayesinde hastaların sağlık durumları anlık takip edilebiliyor.

Bu sayede hasta ile sağlık personelinin teması da en aza indiriliyor