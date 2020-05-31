Yeni haftada mesaisini Ankara'da sürdürmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplayacak. Toplantılar yüz yüze gerçekleşecek.

2 toplantıda da öncelikli olarak yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele ele alınacak, atılan adımlar sonrasında veriler analiz edilecek. Yeni adımlar için de görüş alışverişinde bulunulacak.

Libya'daki gelişmeler ele alınacak

Libya ve Suriye'de sahadaki gelişmeler de toplantılarda masada olacak başlıklar arasında. Libya'da meşru hükümete sağlanan destek ile sahada alınan sonuçlar detaylı bir şekilde ele alınacak.

Doğu Akdeniz'de önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelere için hazırlıklar yapılacak. İdlib'de Rusya ile devam eden devriyeler ve sahadaki durum değerlendirilecek.