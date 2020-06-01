İki günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 24.00 itibarıyla sona erdi. Böylece yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının kontrol altına alınmasının ardından, normalleşme adımlarında yeni bir döneme de geçilmiş oldu.

1 Haziran itibarıyla yeni adımlar yürürlükte.

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Hava yolunda iç hat uçuşları da başlıyor.

Nargile satışı yapan yerler ve eğlence mekanları kapsam dışı

Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca gibi işletmeler, belli kurallar çerçevesinde, saat 22.00'ye kadar hizmet verebilecek.

Eğlence mekanları ve nargile satışı ise kapsam dışında tutuldu.

[[Grafik: Hafize Yurt]]

Plajlar ve parklar açılıyor

Yol üzerindeki dinlenme tesisleri, plajlar, milli parklar, bahçeler, müze ve ören yerleri, hayvan satış alanları da hizmet vermeye başlayan işletmeler arasında.

Sürücü kursları, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri ve gençlik kampları da kapılarını açıyor.

[[Grafik: Hafize Yurt]]

65 yaş üstü ve 18 yaş altının sokak kısıtlaması sürecek

Atılan bu adımların yanı sıra bir kısım tedbirlerden ise asla taviz verilemeyecek. 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, 20 yaş ve altına uygulanan kısıtlama 18 yaş ve altına çekildi.