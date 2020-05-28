Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü.

Koronavirüs salgını sebebiyle dokuzuncu kez videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapıyor. Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

- Ülke genelinde 5,5 milyon insanımıza karşılıksız biner lira verdik. Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan bir konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır. Halkımız yaptığı fedakarlıkların boşa gitmediğinden emin olsun. Hamdolsun milletimizin verdiği destekle bu süreci, hem sağlık hizmetlerimizle hem diğer tedbirlerimizle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında geliyoruz.

- Bugüne kadar Vefa sosyal destek grupları toplam 6 milyon 240 binin üzerinde talebe cevap verdi.

- Türkiye her alanda parlayan vir yıldız olarak öne çıkıyor. Küresel sistemde çok iyi bir yere geleceğimizin işaretlerini almaya başladık. Kendimize güveniyoruz, halkımıza ve devletimize de güveniyoruz. Aydınlık bir geleceğin bizi beklediğine inanıyoruz. Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Rabb'im bizlerin önünde nice kapılar açacaktır.

- Sancaktepe'de 2 ayda inşa ettiğimiz hastanenin açılışını yarın yapacağız.

- 27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta, muhtıra, bildiri veya darbe girişimi şeklinde demokrasimize yönelik pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir. Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin bedelini ağır işkencelerle, hakaretlerle hapis yatarak ve idam sehpasına yürüyerek ödemiştir. Milli iradeden güç alarak yönetime gelmek yerine, hala darbelerden, terörden, kaostan, sokak olaylarından medet umanlara milletimiz asla fırsat vermeyecektir. Halka hizmet edenleri idama göndermeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu güçlü irade ve cesaret, Türkiye'de darbeler ve cuntalar, vesayet dönemlerinin inşallah artık kapandığının işaretidir.

- Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlediği Fetih Şöleni kapsamında (Yarın) Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek.

- Moritanya'dan Bolivya'ya kadar nerede olursa olsun hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Ülkemizden yardım veya ürün talep eden 135 ülkeden 100'üne cevap vermeyi başardık.

- Tedbirleri sürdürerek salgını kontrol altında tutuyoruz.

- Şehirler arası sehayat sınırlaması1 Haziran'dan itibaren tamamiyle kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görülmesi halinde bazı illerimiz için bu kısıylamayı yeniden getirebiliriz. Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.

- Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.

- İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.

- 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.

- 20 yaş altının sokağa çıkma kısıtlamasını da 18 yaşına indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

- Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

- Restoranlar 1 Haziran'da açılıyor.

- Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

- Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

- Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

- Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

- Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor.

- Yeni normal düzende maske, mesafe, temizlik, bunları ihmal etmeyelim.

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