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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü kutladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılını kutladı.
Erdoğan, Twitter hesabından Azerbaycan Türkçesi ile yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhuriyeti Günü'nü tebrik ederek, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına sevgilerini iletti.
Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranmasının 102-ci il dönümünü səmimi arzularımla təbrik edir, Prezident İlham Əliyev qardaşım başda olmaqla, bütün Azərbaycan xalqına öz adımdan və millətim adından salamlarımı və sevgilərimi çatdırıram. pic.twitter.com/Q6lCz7CSM9— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2020
Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan AzerbaycanSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 16:48
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