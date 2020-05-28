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Irak kuzeyi Hakurk'ta PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar devam ediyor.
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:38
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