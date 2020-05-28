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MSB: İdlib'de 13. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askerlerinin İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra ettiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.
Paylaşımda, devriyenin fotoğraflarına da yer verildi.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/uaeklw3y0p— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 28, 2020
Etiketler: milli savunma bakanlığıSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:02
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