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Türkiye'de koronavirüsten ölüm oranı yüzde 2,8'e düştü
[Fotoğraf: AA ]
Sağlık Bakanı Koca, "Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs verileriyle ilgili açıklama yaptı.
"26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8"
Ölüm oranlarının Ankara'nın başarısını ortaya koyduğunu belirten Koca, şunları söyledi:
"Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9."
Etiketler: türkiye'de koronavirüs son dakika koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:21
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