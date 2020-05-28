Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs verileriyle ilgili açıklama yaptı.

"26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8"

Ölüm oranlarının Ankara'nın başarısını ortaya koyduğunu belirten Koca, şunları söyledi:

"Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9."