Haber Giriş: Kaynak: AA
TBMM'de ziyaretçi yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağı, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 1-30 Haziran 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Etiketler: tbmm koronavirüs covid 19 meclis ziyarete açık mıSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 17:06
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