Parçalı Bulutlu 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.07.2025 12:00

Yangınlardan etkilenenlere 21,6 milyon TL ödeme yapıldı

Yangın afetinden etkilenenlere barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında İzmir, Bilecik ve Manisa için toplam 21 milyon 603 bin 400 lira ödeme yapıldı.

Yangınlardan etkilenenlere 21,6 milyon TL ödeme yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde meydana gelen yangınlara ilişkin açıklama yaptı. 

İzmir'de 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır, Bilecik'te 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır, Manisa'da ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü.

Yangın afetinden etkilenen afetzedelere barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında, İzmir için 14 milyon 258 bin 400 TL, Bilecik için 5 milyon 745 bin TL, Manisa için 1 milyon 600 bin TL olmak üzere toplam 21 milyon 603 bin 400 TL ödeme yapıldı.

Bilecik'te konteyner yaşam alanları oluşturuldu

Bilecik'te vatandaşların geçici barınma taleplerini karşılamak amacıyla iki köyde toplam 26 ailenin barınacağı konteyner yaşam alanları oluşturuldu. Bakan Yerlikaya, konteynerlar içinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi yaşam malzemelerinin  bulunduğunun bilgisini verdi.

 

Bakan Yerlikaya, "30 Haziran'da Bilecik’te yangın kontrol altına alındıktan sadece 4 gün içinde, 3 Temmuz'dan itibaren konteyner alanlarının kurulumu alt yapısı ile birlikte tamamlanarak afetzedelerimiz konteynerlarına yerleştirilmeye başlanmıştır" dedi.

Yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, "Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasını yaptı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Orman Yangını Son Dakika Yangın
Sıradaki Haber
MSB kaynakları: "Mutabakat Muhtıramızın ‘hukuksuz’ olarak nitelendirilmesi tarafımızca kabul edilmemektedir"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
İstanbul'da kent ormanında yangın çıktı
13:39
Bakan Kacır: Yeşil dönüşüm projelerine 2 milyon lira destek vereceğiz
13:20
MEB'in okul öncesine yönelik "yaz eğitimleri" devam ediyor
12:35
KDK, yılın ilk yarısında 9 bin 168 başvuruyu sonuçlandırdı
13:16
Türkiye’de 2025’in 10 önemli arkeolojik keşfi
12:27
Yüksek hızlı trenlerle taşınan yolcu sayısı 100 milyonu geçti
Down sendromlu milli futbolcu ailesinin ve mahallesinin gururu oldu
Down sendromlu milli futbolcu ailesinin ve mahallesinin gururu oldu
FOTO FOKUS
TRT ekipleri Gazze'de vicdanın sesi oldu
TRT ekipleri Gazze'de vicdanın sesi oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ