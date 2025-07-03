Yangınlardan etkilenenlere 21,6 milyon TL ödeme yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde meydana gelen yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

İzmir'de 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır, Bilecik'te 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır, Manisa'da ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü.

Yangın afetinden etkilenen afetzedelere barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında, İzmir için 14 milyon 258 bin 400 TL, Bilecik için 5 milyon 745 bin TL, Manisa için 1 milyon 600 bin TL olmak üzere toplam 21 milyon 603 bin 400 TL ödeme yapıldı.

Bilecik'te konteyner yaşam alanları oluşturuldu

Bilecik'te vatandaşların geçici barınma taleplerini karşılamak amacıyla iki köyde toplam 26 ailenin barınacağı konteyner yaşam alanları oluşturuldu. Bakan Yerlikaya, konteynerlar içinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi yaşam malzemelerinin bulunduğunun bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, "30 Haziran'da Bilecik’te yangın kontrol altına alındıktan sadece 4 gün içinde, 3 Temmuz'dan itibaren konteyner alanlarının kurulumu alt yapısı ile birlikte tamamlanarak afetzedelerimiz konteynerlarına yerleştirilmeye başlanmıştır" dedi.

Yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, "Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasını yaptı.