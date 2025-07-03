Az Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.07.2025 11:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 17. Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Azerbaycan’ın Hankendi şehrini ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidiyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Azerbaycan'a gideceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 17. Zirvesi’ne katılmak üzere 4 Temmuz 2025 tarihinde Azerbaycan’ın Hankendi şehrini ziyaret edecek.

“Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu” temasıyla tertiplenecek zirvede; iklim değişikliği, ticaret, ulaştırma ağları ve Teşkilat reformu konuları esas olmak üzere, üye ülkeler arasında iş birliğine dair fikir teatisinde bulunulacak.

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve oturumuna hitap edeceğini, liderlerle görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu.

Zirveye, üye ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanlarına ilave olarak, aralarında KKTC’nin de olduğu gözlemciler ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katılacak.

ETİKETLER
Azerbaycan Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
Dışişleri'nden katil İsrail'in bakan ve siyasetçilerine tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:51
Kenelere karşı açık renkli ve vücudu tamamen örten giysi önerisi
11:42
10 soruda Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'nun merak edilenleri
11:39
Gazze'den tedavi için Türkiye'ye 4 yaralı getirildi
11:45
Cumhuriyet'in izlerini taşıyan "İlk Mektep" restore ediliyor
11:46
SBÜ'de Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı başladı
11:40
MEB, YKS ve LGS adayları için 30 binden fazla "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturdu
Kazdağları'nın suyuyla beslenen tarlalarda yetiştirilen çilek yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu
Kazdağları'nın suyuyla beslenen tarlalarda yetiştirilen çilek yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu
FOTO FOKUS
TRT ekipleri Gazze'de vicdanın sesi ldu
TRT ekipleri Gazze'de vicdanın sesi ldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ