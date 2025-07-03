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Gündem
AA 03.07.2025 11:36

Gazze'den tedavi için Türkiye'ye 4 yaralı getirildi

Gazze'den Ürdün'e geçişleri sağlanan 4 hasta ve beraberindeki 7 refakatçi tedavi için uçakla Türkiye'ye getirildi

Gazze'den tedavi için Türkiye'ye 4 yaralı getirildi
[Fotograf: AA]

İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından tedavilerine devam edemeyen 4 Gazzeli ve beraberindeki 7 refakatçi, Türkiye'ye getirilmek üzere Gazze'den tahliye edilerek Ürdün'e götürüldü.

Amman Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, 4 hasta ve beraberindeki 7 refakatçi ile önce İstanbul Havalimanı'na geldi. Daha sonra Ankara Esenboğa Havalimanı'na refakatçi ve hastaların gelişi sağlandı.

Gazze'den tedavi için Türkiye'ye 4 yaralı getirildi

Uçaktakiler, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

TRT Arabi ekibi

İsrail güçlerine ait tank ile yapılan atışın ardından yaralanan ve sağ bacağı ampute edilen TRT Arabi kameramanı Sami Mohammed Abdullah Shehada ile TRT ekibinin basın aracına silahlı insansız hava aracının yaptığı saldırı sonucu yaralanan muhabir Sami Fuad Mahmoud Barhoom da tedavi için hastaneye getirildi.

Barhoom'un yaralandığı saldırıda, TRT'nin basın aracına 5 kurşun isabet etti.

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