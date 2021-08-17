Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yangın söndürme helikopterlerinin bir günü böyle geçti
'Çelik kanatlar', 29 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında sadece Muğla'da orman yangınlarına 65 bin 970 ton su attı. OGM, yangın söndürme helikopterlerinin bir gününü paylaştı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Twitter'dan yangın söndürme helikopterlerinin bir gününü paylaştı.
Helikopterin bir gününü gösteren radar görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda, "29 Temmuz-11 Ağustos arasında sadece Muğla'da orman yangınlarına çelik kanatlarımızla 65 bin 970 ton su attık. Kara ekiplerimiz de alevleri dize getirmek için tam 250 bin ton su kullandı." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Orman Orman Yangını
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