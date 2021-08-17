Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Twitter'dan yangın söndürme helikopterlerinin bir gününü paylaştı.

Helikopterin bir gününü gösteren radar görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda, "29 Temmuz-11 Ağustos arasında sadece Muğla'da orman yangınlarına çelik kanatlarımızla 65 bin 970 ton su attık. Kara ekiplerimiz de alevleri dize getirmek için tam 250 bin ton su kullandı." ifadelerine yer verildi.