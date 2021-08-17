TCGÇ-144 isimli çıkarma gemisine Kastamonu'nun Abana sahilinden yüklenen 7 iş makinesi, 2 saatlik yolculuğun ardından Türkeli'de karaya çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar, Türkeli'de çıkarma gemisini ellerinde ay yıldızlı bayraklarla karşıladı.

[Fotoğraf: AA]

İş makinesi operatörü Dursun İpek, çıkarma gemisiyle yardım götürdüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Bozkurt ve Abana'daki felaketlerden ötürü oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Oradaki yaraları elimizden geldiğince sarmaya çalıştık. Şu an ülkemizin tüm belediye ve imkanlarıyla birlikte yardıma gidiyoruz" dedi.