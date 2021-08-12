Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 17:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tüm orman yangınları kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkedeki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu sabah saatlerinde, son 15 günde yaşanan büyük orman yangınlarının sonuncusu olan Muğla Köyceğiz yangınının da kontrol altına alınmasıyla tüm büyük orman yangınlarının söndürüldüğünü açıklamıştı.
Bakan Pakdemirli, yurt genelindeki tüm orman yangınlarının da kontrol altına alındığını açıkladı:
"Ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."
ÜLKEMİZDEKİ TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 12, 2021
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/ia3IjBCXDG
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