Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu sabah saatlerinde, son 15 günde yaşanan büyük orman yangınlarının sonuncusu olan Muğla Köyceğiz yangınının da kontrol altına alınmasıyla tüm büyük orman yangınlarının söndürüldüğünü açıklamıştı.

Bakan Pakdemirli, yurt genelindeki tüm orman yangınlarının da kontrol altına alındığını açıkladı:

"Ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."