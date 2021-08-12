Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 16:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka haritası güncellendi: Siirt yine zirvede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Siirt 974,40 oran ile yine ilk sırada yer aldı.
İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
Bakanlığın 24-30 Temmuz verilerine göre 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30'du.
En yüksek vaka oranı 974,40 ile Siirt'te kaydedildi. Siirt'i 786,29 ile Diyarbakır takip etti. Bingöl'de de vaka sayısı 618,02 olarak kaydedildi.
Geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan iller, Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl...
En düşük oran ise 57,26 ile Muğla'da kaydedildi. Muğla'yı 59,61 ile Antalya takip etti.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Son Dakika
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