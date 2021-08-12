İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.

Bakanlığın 24-30 Temmuz verilerine göre 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30'du.

En yüksek vaka oranı 974,40 ile Siirt'te kaydedildi. Siirt'i 786,29 ile Diyarbakır takip etti. Bingöl'de de vaka sayısı 618,02 olarak kaydedildi.

Geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan iller, Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl...

En düşük oran ise 57,26 ile Muğla'da kaydedildi. Muğla'yı 59,61 ile Antalya takip etti.