Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 14:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele, yurt içi ve sınır dışında kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6t3Upi9VLl
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Irakın Kuzeyi PKK/YPG
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