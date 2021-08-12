Bartın, Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel hadisesinin ardından yürütülen çalışmaları yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin talimatıyla selin yaşandığı bölgelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sürekli görüşerek, bölgedeki durum, tahliye çalışmaları ve gelişmeler hakkında anlık şekilde bilgi aldı.

Bölgedeki Vali ve Kaymakamlarla da görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde Valiler ve Kaymakamlarla da telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ve yaraların sarılması için vatandaşların yanında bulunduğunu belirten Erdoğan, selden etkilenenlere geçmiş olsun temennisinde bulunarak, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.