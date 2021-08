Kaymakcı, Twitter’dan Nehammer’in Türkiye’yi sığınmacılar konusunda provokasyon yapmakla itham eden paylaşımlarına yanıt verdi.

Paylaşımında, Nehammer’e "Avrupa’nın geri kalanının yükünün çoğunu alarak 4,2 milyon mülteciye cömertçe ev sahipliği yapan Türkiye'ye takıntının sebebi nedir?" sorusunu yönelten Kaymakcı, Türkiye’nin AB’yi, giderek bir küresel sınamaya dönüşen düzensiz göç konusunda provoke veya tehdit etmediğini, Birliği bu konuda birlikte hareket etmeye çağırdığını belirtti.

.@karlnehammer What is the reason of the obsession with ????????which generously hosts 4.2 million refugees taking most of burden of the rest of Europe? ???????? is not provoking or threatening but calling for a joint ????????action since irregular migration is an increasing global challenge. https://t.co/9FJcPZSP8v