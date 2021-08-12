Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Altındağ'daki olaylarla ilgili 76 kişi yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü: Vatandaşlarımızı provoke eden, sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunan, bölgedeki olaylara karışan 76 kişi yakalandı.
Yakalanan kişilerin 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurma suç kaydı bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Toplumsal Şiddet
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