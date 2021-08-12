Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 01:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara Valiliği: Altındağ ilçemizdeki olaylar sona erdi
[Fotoğraf: DHA]
Ankara Valiliği, Altındağ ilçesinde yaşanan bazı gösteri ve olayların sona erdiğini açıkladı.
Ankara Valiliği, Altındağ ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.
"Gösteri ve olaylar son ermiştir"
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen birtakım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibarıyla sona ermiştir. Halkımızın provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" sözlerine yer verildi.
Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 11, 2021
Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.
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