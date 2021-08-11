Batı Karadeniz'de sel felaketi yaşanıyor. Bartın, Sinop ve Kastamonu'da şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu.

Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Caddelerin göle dönmesiyle araçlar sürüklendi. Mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla güvenli alanlara tahliye edildi.

Meteoroloji verilerine göre, bölgeye metrekare başına düşen yağış miktarı oldukça yüksek.

Bartın Ulus'ta metrekareye 90 kilogram, Ceyüper Köyü'nde 302,4 kilogram, Çubukeli Köyü'nde 86,8 kilogram yağış düştü.

Sinop Ayancık’ta metrekareye 240,5 kilogram, Boyabat’ta 76,6 kilogram, Dikmen’de 54 kilogram, Erfelek’te 78,6 kilogram, Gerze’de 72,4 kilogram, merkezde 83,8 kilogram, Türkeli’nde 88,8 kilogram yağış düştü.

Kastamonu Küre’de metrekareye 198 kilogram, Pınarbaşı’na 167 kilogram, Azdavay’a 145 kilogram, İnebolu’ya 123 kilogram, Abana’ya 122 kilogram, Bozkurt’a 117 kilogram yağış düştü.