Trabzon Maçka'da teröristlerin açtığı ateş sonucu şehadetiyle Türkiye'yi yasa boğan Eren Bülbül, aynı saldırıda onu korurken şehadete eren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, vatanları için canlarını feda eden iki kahramanın hayatı, TRT tarafından bir sinema filmiyle ölümsüzleştiriliyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Trabzon Maçka'da filmin oyuncularıyla bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Mehmet Zahid Sobacı, "Milletin gönlünde de yerini almış bu vatan neferlerini dünyaya aktarabilmek anlatabilmek. Şehitlerimizin kahramanlığını yiğitliğini anlatabilmek daha da önemlisi daha sonraki nesillere bu kahramanlığı aktarabilmek ancak bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde biz sorumluluğumuzu gerçekleştirmiş olabiliriz. TRT, kamu yayıncısı olarak öncelikli hedef olarak bir kere milletimizin gönlünde yer edinmiş şehitlerimize dair bu görevi yerine getirdiğinde borcunu ödemiş olabilir" dedi.

TRT Genel Müdürü Sobacı film ekibiyle bir araya geldi

İlk tanıtım videosu Eren Bülbül'ün doğum gününde paylaşılan filmin, ikinci tanıtımı da yayınlandı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, tanıtımı oyuncularla birlikte izledi.

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği filmde, Eren Bülbül'ü, kendisi gibi Trabzonlu olan Rahman Beşel, Başçavuş Ferhat Gedik'i ise oyuncu İsmail Hacıoğlu canlandırıyor.

TRT'den 'İyi ki Varsın Eren' filmi

Yönetmen Ömer Feyzioğlu, "Onların canları alındı, geride kalanların canları yakılı, gülümsemeleri mutlulukları çalındı. Bütün ekipte, bu sorumluluğun ağırlığıyla elimizden geldiğince onlara en layık filmi yapmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ise, "Onlar aslında söylenecek olanı söylemişler, cennet inşallah ikisinin de ve daha nicelerinin, bakalım, yükümüz ağır, biz de biraz fazla sorumluluk hissediyoruz. Umarım emaneti güzel bir şekilde teslim ederiz" diyor.

Rahman Beşel, şehit Eren Bülbül'ü canlandırmanın gururunu yaşadığını söyledi. "Şehit canlandırıyoruz. Gururum çok fazla, mutluluğum da çok fazla ancak üzüntüm ikisine daha ağır basıyor" dedi.

Şehitler 4. yılında da unutulmadı

'Kesişme, İyi ki Varsın Eren' filminin 29 Ekim'de vizyona girmesi planlanıyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, şehit Eren Bülbül'ün, hainler tarafından şehit edildiği yere gitti. Ardından annesi Ayşe Bülbül'ü de Maçka'daki evinde ziyaret etti.

Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik şehadetlerinin 4'üncü yılında unutulmadı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, anne Ayşe Bülbül'le şehitlerin mezarını da ziyaret etti.

Şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.