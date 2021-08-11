Sinop'ta kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı kentte, küçük çapta heyelanlar da meydana geldi. Belediye ekipleri su baskınlarının ve heyelanların meydana geldiği bölgelerde çalışma yaptı.

Türkeli ve Ayancık ilçelerinde ise bazı köy yolları taşan dereler nedeniyle zarar gördü.

Ayancık'ta çay taştı



Ayancık'ta sağanağın ardından çayın taşması sonucu bazı evleri ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor.

İlçede aşırı yağış nedeniyle Ayancık Çayı'nın taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi.

Mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarılıyor

Mahsur kalan vatandaşların helikopter ile kurtarılması için çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığınca gönderilen kurtarma helikopteri ilçeye ulaştı.

Sinop İl Özel İdaresi şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopter ile güvenli bölgelere taşınıyor.

6 TSK helikopteri bölgede

Milli Savunma Bakanlığı, sel nedeniyle Sinop ve Kastamonu'da arama kurtarma görevine devam helikopterlerin Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaları Sinop Devlet Hastanesi'ne naklettiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Her zaman asil milletimizin emrindeyiz" ifadesiyle yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 6 helikopterle sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da arama kurtarma görevine devam edildiği belirtildi.

Her zaman asil milletimizin emrindeyiz!



TSK’ya ait 6 helikopter ile sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da arama-kurtarma görevine devam ediyoruz. Helikopterlerimiz Sinop Ayancık Devlet Hastanesindeki hastaları alarak Sinop Devlet Hastanesine tahliye etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/9iEy96l2Mm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2021

Paylaşımda, "Helikopterlerimiz Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaları alarak Sinop Devlet Hastanesi'ne tahliye etti." bilgisi verildi.

İlçedeki kurtarma operasyonuna iş makinaları da destek veriyor. Öte yandan Sinop-Ayancık karayolunda 2 noktada yaşanan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldaki heyelanın temizlenme çalışmaları sürüyor.

9 kişi Sahil Güvenlik helikopterleriyle tahliye edildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan 9 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 helikopterle kurtarıldı.

Helikopterlerin kısa sürede bölgeye ulaştığı aktarılan açıklamada, "Görevlendirilen sahil güvenlik helikopteri tarafından şu ana kadar mahsur kalan 9 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Ayancık'a bağlı Avdullu köyünde mahsur kaldığı bildirilen yaklaşık 70 vatandaşımızın tahliyesi maksadıyla 1 Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi bölgeye sevk edilmiştir. Bölgedeki tahliye faaliyetlerine halen devam edilmektedir" denildi.