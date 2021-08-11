Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka ve vefat sayılarında artış sürüyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi. 128 kişi vefat etti. 278 bin 263 bin test yapıldı. 16 bin 363 kişi daha COVID-19'u yendi.
Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun" dedi.
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