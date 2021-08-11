İlçeye giden Bakan Soylu, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi çalışmalarını takip ederek, vatandaşlarla görüştü.

Öte yandan sel suları nedeniyle ilçe merkezinde daha önce tahliye edilen 8 katlı bina çöktü. Boşaltılan 8 katlı başka bir binanın da büyük bölümünde hasar oluştu.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşların AFAD, UMKE, jandarma ve belediye ekiplerince tahliye çalışmaları sürüyor. Kurtarma helikopteriyle de bölgede çalışmalara havadan destek veriliyor.