Bakanlıklar, belediyeler, siyasi partiler....

Siyasetin gündeminde küresel ısınma ve iklim değişikliği var.

Türkiye bir yandan orman yangınları ve sellerle mücadele ederken bir yandan da küresel ısınmanın yarattığı kuraklık sorununa çözüm bulmaya çalışılıyor.

İklim değişikliğine çare olacak projeler üretiliyor

Bakanlıklarda yoğun bir mesai var.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele hedefi doğrultusunda, bu yıl "Türkiye'nin İklim Değişikliği ile Mücadele Raporu" hazırlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı İklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesine yönelik Ar-Ge projeleri başlattı.

Temiz su kaynaklarının korunması hedefleniyor

İktidar ve muhalefete bağlı çok sayıda belediyede olası su krizine karşı önlem almak için yeni projeler devrede.

Park ve bahçelerin sulanması için belediyeler alternatif sulama sistemleri için çalışıyor. Sulamada yağmur suyunun kullanımını sağlayan yeni sistemler hayata geçiriliyor. Çevre temizliği için artık birçok ilde şebeke suyu kullanılmıyor. Temiz su kaynaklarının harcanmaması için arıtma sistemleri de aktif hale getirilecek.

Halkın daha da bilinçlendirilmesi için çalışmalar yürütülecek

Mücadele sadece sahada yeni projelerle yürütülmeyecek. Sosyal medya da daha etkin kullanılacak. Su tasarrufuna dikkat çeken mesajlarla halkın duyarlılığı artırılmaya çalışılacak.