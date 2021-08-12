Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk." dedi.

Bakan Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"28 Temmuz’da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da ormanın kahramanlarının büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık.

Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de orman için tek yürek olduk. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK’lara teşekkür ederiz. Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun."