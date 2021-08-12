Batı Karadeniz’de salı akşamı etkili olan yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde can kaybı arttı. Kastamonu’da can kaybı 10'a yükseldi. Sinop'ta da 1 kişi hayatını kaybetti. Bartın’da bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos’ta etkili olan yağışın ardından Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta sel ve su baskınları ve heyelanlar meydana geldi.

TRT Haber ekibi tahliye helikopterinde.



Sel nedeniyle evlerin yıkıldığı, yolların ve köprülerin çöktüğü Kastamonu'daki son durumu @trthaber ekipleri TSK helikopterinden aktardı. pic.twitter.com/M4Xk6pqWt3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 12, 2021

Bartın’ın Ulus ilçesinde, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop’un Ayancık ilçelerini sel vurdu.

Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmaları başlatıldı.

Kastamonu’da 10, Sinop'ta 1 kişi hayatını kaybetti.

Bartın'da 1 kişi aranıyor

Bartın’ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarına AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri katılıyor.

Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri de çalışmalara destek oluyor.

[Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar helikopterlerle tahliye edildi. Fotoğraf: AA]

Bartın'ın Ulus İlçesinde 323, Kastamonu'da 682, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 302 afetzede tahliye edildi.

Botla tahliye

Bozkurt ilçesinde su seviyesinin yüksek olduğu noktalardaki vatandaşlar botlarla tahliye edildi. Bozkurt ve Abana ilçelerinde 2 helikopter ile tahliye çalışmaları sürüyor.



Kastamonu ve Sinop’ta tahliye çalışmalarına 17 helikopter ve 2 İHA katılıyor.

[Grafik: Bedra Nur AYGÜN / TRT Haber]

Tahliye edilenler yurtlara alınıyor

Kastamonu’da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin 577 kişilik kapasite ayrıldı. 532 vatandaşa barınma hizmeti sunuluyor.



Sinop’ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 733 kişilik kapasite ayrıldı. 142 kişi yurtlarda kalıyor.

Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 194 köye ve Sinop’ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilemiyor.

Kastamonu’daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 160 çadır, 480 battaniye, 480 yatak, 480 nevresim seti ve 51 mutfak seti bölgeye sevk edildi.

Kastamonu’ya Samsun AFAD’dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edildi. Sinop’taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun’dan jeneratör sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yollar kapandı

Kastamonu’da Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü, Azdavay Köprüsü yıkıldı. Valay-1 ve Kanlıçay Köprüleri hasar grdü. Bu bölgelerde yol trafiğe kapatıldı.



Bartın’da Kavlakdibi ve Kumluca 2 Köprüsü yıkıldı. Sinop’ta İkisu Köprüsü'nde hasar oluştu. Çatalzeytin-Türkeli yolu, Türkeli-Erfelek-Sinop yolu ile Ayancık-Sakız yolu hasarlar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Bartın’da devam eden sağanak nedeniyle bugün de bir dere taştı. Bartın-Ulus karayolu ulaşıma kapandı.

Haberleşmede sıkıntı yaşanıyor

Kastamonu ve Sinop’ta bazı bölgelerde mobil şebeke kapsama sorunu yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonu takviyesi sağlandı.

Batı Karadeniz'e afet yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos’ta Bartın’ın Ulus ilçesine metrekareye 302,4 kilogram (mm), Kastamonu Küre’de 198 kilogram, Pınarbaşı’na 167 kilogram, Azdavay’a 145 kilogram, İnebolu’ya 123 kilogram, Abana’ya 122 kilogram, Bozkurt’a 117 kilogram, Sinop merkezde 83,8 kilogram, Ayancık’ta 240,5 kilogram, Boyabat’ta 76,6 kilogram, Dikmen’de 54 kilogram, Erfelek’te 78,6 kilogram, Gerze’de 72,4 kilogram, merkezde 83,8 kilogram, Türkeli’nde 88,8 kilogram yağış düştü.

