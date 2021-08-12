Şiddetli yağış Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sele neden oldu. Sel, onlarca aracı sürükledi, yerleşim yerlerini savaş alanına çevirdi. Cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Kastamonu'da vatandaşlar helikopterlerle tahliye ediliyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri AFAD, UMKE, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürülüyor.

Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.

[Fotoğraf: İHA]

Selde mahsur kalan vatandaşlar Sahil Güvenlik, Jandarma ve Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle bulundukları yerlerden alınıyor.

Helikopterlerle Abana ilçe meydanına getirilen vatandaşlar, güvenli bölgelere yerleştiriliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Ev yıkıldı

Selin etkili olduğu kentlerden biri Bartın'dı. Şiddetli sağanak nedeniyle Kumluca beldesi Akören Söküler köyünde ahşap bir evin büyük bölümü yıkıldı. Evde bulunan yaşlı kadın sele kapıldı. Kadını arama çalışmaları sürüyor. Birçok noktada da yol ve köprüler çöktü.

"Metrekareye 318 kilogram yağış düştü"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da sel bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından şu bilgileri verdi:

"Devletin tüm kurumları selin olduğu andan itibaren, ki dün gece saat 02.15 sularında metrekareye 318 kilogram yağış düştü. Ulus ilçemiz ve mahalleleri bu selden etkilendi. AFAD, Kızılay, UMKE, jandarma, emniyet birimlerimiz, belediyemiz hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için harekete geçtik."

[Fotoğraf: AA]

Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi

Ekipler, evlerinde mahsur kalanlar için seferber oldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce; Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta aşırı yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

İnce, aşırı yağışların ardından yaşanan sel afetinde mahsur kalanların tahliye çalışmaları hakkında bilgi paylaştı.

Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden İnce, "Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle şu an itibarıyla; Bartın'da 318 kişi, Kastamonu'da 210 kişi, Sinop'ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edilmiştir. Arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarımız tüm ekiplerle titizlikle devam etmektedir" ifadeleri kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Ezine Çayı taştı

Selin en çok etkilediği yerlerden biri de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesiydi. Üzerinde hidroelektrik santrali kurulu olan Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Taşkınlar yaşandı. Sel önüne çıkanı sürükledi.

Su altında kalan Azdavay ilçesinde ise bir köprü çöktü. Kastamonu Azdavay kara yolu ulaşıma kapandı, il genelinde 168 köye elektrik verilemiyor.

Helikopterle tahliye

Sinop'un Ayancık ilçesini de sel vurdu. Yenikonak köyü Babaçay Mahallesi'nde bir evin yıkılma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Bölgede mahsur kalanlar askeri helikopterlerle tahliye edildi.

Sinop’un Ayancık ilçesinde selde mahsur kalan vatandaşları helikopter destekli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerinden detaylar @trthaber’de.https://t.co/UsXHYcTVD4 pic.twitter.com/RrvIX3HLkZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 12, 2021

"Santralin etkilediği bir durum söz konusu değil"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, santralin taşkına sebep olduğu iddialarına cevap verdi. Dönmez, "Aşırı yağıştan dolayı regülatörün üstünden aşan bir su söz konusu. Başka bir ifadeyle santralin etkilediği bir durum söz konusu değil" dedi.

Selin ortasında mahsur kalan bir köpek ise insan zinciriyle kurtarıldı.

Hastane tahliye edildi

Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar sel nedeniyle tahliye edildi. Ayancık ilçesindeki 76 afetzede 2 helikopterle tahliye edildi.

[Fotoğraf: AA]

2 Sahil Güvenlik ve 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile ilçedeki tahliye çalışmaları sürüyor. Türk Kızılay da selin yaşandığı bölgelerde erzak ve sıcak yemek dağıtımına başladı.

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den ise bir uyarı daha geldi. Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop, Samsun, Ordu, Kastamonu ve Bartın'da ise yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.