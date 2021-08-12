İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından, sel felaketinin yaşandığı Bartın, Sinop ve Kastamonu'da yürütülen tahliye çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

"Tahliye çalışmalarımız sürüyor"

Bakan Yardımcısı İnce, "Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketi nedeniyle şu an itibarıyla; Bartın’da 318 kişi, Kastamonu’da 210 kişi, Sinop’ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edilmiştir. Arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarımız tüm ekiplerle titizlikle devam etmektedir" dedi.