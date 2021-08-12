Selin vurduğu kentlerde tahliye çalışmaları sürüyor
Sel felaketinin yaşandığı Bartın, Sinop ve Kastamonu'da afetzedelerin tahliye çalışmaları gece boyunca sürüyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bartın’da 318, Kastamonu’da 210, Sinop’ta ise 106 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından, sel felaketinin yaşandığı Bartın, Sinop ve Kastamonu'da yürütülen tahliye çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
"Tahliye çalışmalarımız sürüyor"
Bakan Yardımcısı İnce, "Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketi nedeniyle şu an itibarıyla; Bartın’da 318 kişi, Kastamonu’da 210 kişi, Sinop’ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edilmiştir. Arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarımız tüm ekiplerle titizlikle devam etmektedir" dedi.
Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketi nedeniyle şu an itibarıyla;— Muhterem İnce (@muhteremince) August 11, 2021
Bartın’da 318 kişi, Kastamonu’da 210 kişi, Sinop’ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edilmiştir.
Arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarımız tüm ekiplerle titizlikle devam etmektedir. pic.twitter.com/Q1hsK3QsPz
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