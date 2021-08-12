Sinop, Bartın ve Kastamonu'yu sel vurdu. Çok sayıda evi su bastı, araçlarda büyük hasar meydana geldi. Çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi sonucu mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere transferlerinin sağlanması maksadıyla 3 Sahil Güvenlik helikopteri ve karadan kurtarma ekiplerinin görevlendirildiği açıkladı.

Açıklamada, görevlendirilen Sahil Güvenlik helikopterleri tarafından Sinop'un Ayancık ilçesinde 46, kara ekipleri tarafından Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 7 olmak üzere toplam 53 vatandaşın güvenli bölgeye tahliyesinin emniyetli bir şekilde gerçekleştirildiği, bölgedeki tahliye faaliyetlerine devam edildiği vurgulandı.