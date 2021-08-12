Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki vatandaşların tahliyesi için küm kurumlar seferber oldu. Salı gecesinden bu yana 616 kişi tahliye edildi.

Arama kurtarma faaliyetleri için bölgelerine gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 6 helikopterlerden ilki Sinop'taki Ayancık Devlet Hastanesi'nden 2 hasta ile farklı bölgelerdeki 43 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdi.

Bir diğer arama kurtarma helikopteri ise Kastamonu'da sel bölgelerindeki 12 kişiyi güvenli sahalara taşıdı.



Ankara'dan bölgeye sevk edilen diğer helikopterler ise selin vurduğu bölgelerdeki 12 vatandaş ile Ayancık Devlet Hastanesi'nden 11 hastanın tahliyesini sağladı.



Böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 6 helikopter sel bölgelerindeki 80 kişiyi kurtarırken bölgedeki hastanelerde ihtiyaç duyulan oksijen tüpleri de yine söz konusu helikopterlerle taşındı.



TSK’ya ait helikopterlerin bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına gece de devam etti. Çatıya çıkan vatandaşların yardımına Mehmetçik yetişti.