Başkanlıktan yapılan açıklamada, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il müftülüklerine yazı gönderildiği aktarıldı.

Yazıda, bu toprakların vatan kılındığı günden bugüne kadar canlarını feda eden şühedanın ruhlarını şad etmek ve aziz hatıralarını yad etmek üzere, 1071 hatim okunacağı belirtildi.

Açıklamada, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 20 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar Türkiye genelindeki toplam 911 ilçe ve 79 ilde birer, Malazgirt Zaferi'nin gerçekleştiği Bitlis'de 41, Muş'ta ise 40 olmak üzere 1071 hatm-i şerif, Yasin-i Şerif ve Fetih Suresi okunacağı vurgulandı.