Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 14:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bozkurt'a botlar ve helikopterlerle tahliye sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun selden etkilenen Bozkurt ilçesinde su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde vatandaşların tahliyesi, karadan iş makinelerinin kepçesi ve botlarla, çatılardaki vatandaşlar için de helikopter yardımıyla yapıldı.
Kastamonu'da 6 kişinin yaşanını yitirdiği sel felaketinin ardından kurtarma çalışmaları bugün de sürüyor.
Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında birçok ev ve iş yerinin sular altında kalmıştı.
TSK'nın yanı sıra AFAD, UMKE, polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları seferber oldu.
Bozkurt ilçesinde vatandaşların tahliye çalışmaları sürüyor. Su seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde ekipler, bazı vatandaşları evlerinin balkonlarından alarak, botlarla ve iş makinelerinin kepçesi yardımıyla tahliye etti.
Bazı vatandaşlar da çatılardan helikopter yardımıyla kurtarıldı.
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