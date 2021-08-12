Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Bülent Aksu, Tuncay Özilhan, Ahmet Nazif Zorlu ve şirketin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ı kabul etti.
Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan TOGG
Son Haberler
- 15:58
- 15:49
- 15:47
- 15:38
- 15:35
Sıradaki Haber
4 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz