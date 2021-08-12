Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Afet Yönetim Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Herkesin cansiperane mücadele ettiğini anlatan Pakdemirli, "Şükür ki gerçekten başta orman teşkilatımıza katkısı olan tüm kamu kurum ve kuruşları, gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, belediyeler vasıtasıyla da milletçe bu işin üstesinden gelebildik. Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları, orman kahramanlarımızın büyük mücadelesiyle kontrol altına aldık. Dün Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık, soğutma çalışması devam ediyor" dedi.

ÜLKEMİZDEKİ TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI.



Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/ia3IjBCXDG — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 12, 2021

"Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi"

Akdeniz kuşağında orman yangınlarının çıkabildiğini söyleyen Pakdemirli, "Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım" diye konuştu.

Av yasağı kararı

Toprakların yeniden yeşermesi için çalışma yaptıklarını kaydeden Pakdemirli, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Yaban hayatıyla ilgili kayıpların olduğunu belirten Pakdemirli, "Yaban hayatının doğru yönetimi için, doğal yaşamlarında korunması için gerekli düzenleme kararı aldık. Bu alanda bir çalışma yapıyoruz. Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık" dedi.

"Meteorolojik risk devam ediyor"

Türkiye'nin dün farklı bir afete uyandığını bildiren Pakdemirli, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen sel afetlerinin hala devam ettiğini dile getirdi.

Pakdemirli, sel afetinden can kayıplarının sayısının saat saat artmaya devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum, yarın ve cumartesi günü ağır yağışın olacağını ve meteorolojik risklerin hala devam ettiği konusunu size tekrar ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımız, özellikle can kayıplarına sebebiyet vermeyecek şekilde, bu bölgelerde kendi tedbirlerini alarak yağışın ve potansiyel taşma riskinin olduğu bölgelerden uzak durma gayreti içinde olsunlar. Vefat edenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devlet, tüm afetlerde olduğu gibi sel baskını afetinin de yaralarını saracak."

"Yeniköy Termik Santrali tam kapasite çalışmaya başladı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Yeniköy Termik Santrali'nde pazartesi günü ilk ünitenin devreye alındığını anımsatarak şunları söyledi:

"Bu sabah 06.42 itibarıyla Yeniköy'de ikinci üniteyi de devreye aldık. Santral tam kapasite çalışmaya başladı. Kemerköy'ün ikinci ünitesini de hafta başında devreye almış olacağız. Bu santral üç üniteden oluşuyor. Yangın öncesi üçüncü ünitede ağır bakım çalışmaları söz konusuydu. Önümüzdeki hafta başı yangın öncesi üretim kapasitesine ulaşmış olacak."

'Selden etkilenen bölgelere yeniden elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor'

Dönmez, dün sabah itibarıyla başlayan ve Batı Karadeniz'de 4 ili etkileyen sel afetinden elektrik altyapısının etkilendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Nitekim bu bölgede yaptığımız çalışmalarda 4 ilimizde yaklaşık olarak 19 ilçe ve il merkezimizi yerleşim birimi olarak dikkate aldığımızda ve bunlara bağlı 395 köyümüzde, bir kısmında kısmen, bir kısmında tamamen bazı elektrik kesintileri yaşıyoruz. Toplamda etkilenen abone sayısı 38 bin 326, trafo merkezi sayısı da 1221. Çünkü orada yurttaşlarımız var, arama kurtarma elemanları çalışıyor. Dolayısıyla onların güvenli bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmesi ve bu arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettirilmesi için AFAD ile koordine bir şekilde ,kısmi bir şekilde elektrik kesintisi uyguladığımız trafolar da var. Bunlar da yaklaşık 299, biraz önce verdiğim rakamın 299 adeti güvenlik kaynaklı tedbir amaçlı kesilen trafolar. Bu durumdan etkilenen abone sayısı da 7 bin 609."

İlgili dağıtım şirketleri ve diğer bölgelerden gelen saha destek ekiplerinin selden etkilenen bölgelere yeniden elektrik vermesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Dönmez, "Elektrik kesintisini geçici olarak kaldırmak için bazı bölgelere mobil jeneratörler gönderildi. Bölgede zaman zaman şiddetini artıran yağışlar devam ediyor. O açıdan tedbiri elden bırakmadan bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır" diye konuştu.