Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerine saygısızlık eden 3 kişi daha yakalandı

21 Ocak'ta gece saatlerinde Bolu Kartalkaya'da yanan otelde hayatını kaybeden 78 kişinin ardından soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.

Van, Diyarbakır ve İstanbul'da 3 vicdansız yakalandı

Soruşturma kapsamında şüphelilerin bir kısmı tespit edilmiş, 1'i İstanbul'da olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı "son gelişme" başlığıyla "Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18’den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi" sözleriyle duyurdu.

Dün 3 kişi daha yakalanmıştı

Yerlikaya dün yakalanan 3 kişiyi de şu sözlerle açıkladı:

"Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D. Nevşehir'de ikamet eden 20 yaşındaki F.A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır."

Otel sahibi ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan otel sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın da araların da bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

Yangın yağmurlama sisteminin olmamasıyla büyüdü

Savcılığın ilk belirlemelerine göre yangın, mutfak kısmında çıktı ve yağmurlama sistemi olmaması nedeniyle büyüdü.

İçerideki yangın merdiveni ise baca görevi gördü, dumanlar üst katlara yayıldı, merdivene yönelenler zehirlendi.

Belediye eksiklikleri bildirmemiş

Savcılığa ulaşan evrakların birinde, otel işletme görevlilerinden Kadir Özdemir'in 12 Aralık 2024'te belediyeye başvurarak "yangın güvenliği" raporu istediği görülmüş, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün otelin yangına karşı güvenli olmadığına dair hazırladığı raporu hiçbir kuruma bildirmediği ortaya çıkmıştı.