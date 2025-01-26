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Türkiye
AA 26.01.2025 16:08

Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerine hakaret edenler yakalandı

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını telefonla arayarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, "Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kartalkaya'da meydana gelen yangının ve 78 kişinin hayatını kaybetmesinin milletçe yüreklerini yaktığını belirtti.

Olayla ilgili bir sosyal medya platformunda, Kartalkaya yangınında hayatını kaybedenlerle yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı, ayrıca vefat edenlerin yakınları aranarak, içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiğinin tespit edildiğini bildiren Yerlikaya, vefat eden kişilerin hatıralarına saygısızlık eden, yakınlarına "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edenlerin" yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D. Nevşehir'de ikamet eden 20 yaşındaki F.A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır."

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Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerine hakaret edenler yakalandı
Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerine hakaret edenler yakalandı
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