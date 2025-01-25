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Gündem
AA 25.01.2025 10:59

Yangın faciasının ilk 2,5 saatlik görüntüsü ortaya çıktı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangının çıktığı ilk anlar ve sonrasındaki 2,5 saate ilişkin, oteli dışarıdan gören yakındaki bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülere ulaşıldı.

78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'in görüntülerinin bulunduğu kayıtta, yangının çıktığı 21 Ocak'ta saat 03.30 ile 06.00 arasında yaşananlar yer alıyor.  

Görüntülerin başladığı saat 03.30'dan kısa süre sonra otelin vadiye bakan arka cephesindeki alevlerin geceyi aydınlattığı, otelin ön tarafında da hareketlilik yaşandığı görülüyor.  

Ekiplerin saat 04.20 sularında müdahaleye başladığı yangında, güvenlik kamerasının kaydı saat 04.30'a yaklaşırken arka cephenin alevle kaplandığı, yükselen alevlerin yukarı katlara doğru artmaya başladığı anlaşılıyor.

Yangın faciasında tutuklu sayısı 9'a yükseldi
Yangın faciasında tutuklu sayısı 9'a yükseldi

Otelin dış cephesinden parçaların koptuğu da görülen kayıtta, saat 04.40 sularında ekiplerin merdivenlerle ön cephedeki odalardan tahliyeye başlaması yer alıyor.

Kamera kaydı saat 05.00 sularını gösterirken çatının ve yan cephenin büyük bölümünün yandığı, saat 05.15'e kadar yoğun alevlerin oteli kapladığı, saat 05.40 sularında da otelin ön cephesinde alevlerin yoğunlaştığı anlaşılıyor.

Kayıtta müdahalede bulunanlar, araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekiyor.

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Yangın faciasının ilk 2,5 saatlik görüntüsü ortaya çıktı
Yangın faciasının ilk 2,5 saatlik görüntüsü ortaya çıktı
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