Yangın faciasında 11 şüpheli daha gözaltına alındı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Gazelle Otel Genel Müdürü A.D, Mudurnu Enerji AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı İ.P, Mudurnu Enerji AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İ.K, Grand Kartal Otel muhasebe personeli C.Ö. ve M.S, Gazelle Otel teknik personeli K.Ç, B.B. ve T.P, Grand Kartal Otel'in teknik personeli M.D, G.O. ve B.U. gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılık sorguları tamamlandı.

Otel sahibi Halit Ergül ile Emir Aras tutuklandı

Gözaltındaki isimler arasında otelin yangın riskine karşı elverişsiz olduğuna dair raporu ilgili birimlere bildirmeyen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye müdür vekilinin de bulunuyor.

Emniyetteki işlemleri biten 10 şüpheli adliyeye gönderildi,M 8 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı.

Aralarında işletme sahibi Halit Ergül,, işletme müdürü Emir Aras, ve Kadir Özdemir’in de bulunduğu 8 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Savcılığın ilk belirlemelerine göre yangın, mutfak kısmında çıktı ve yağmurlama sistemi olmaması nedeniyle büyüdü.

İçerideki yangın merdiveni ise baca görevi gördü,, dumanlar üst katlara yayıldı, merdivene yönelenler zehirlendi.

Belediye eksiklikleri bildirmemiş

Savcılığa ulaşan evrakların birinde, otel işletme görevlilerinden Kadir Özdemir'in 12 Aralık 2024'te belediyeye başvurarak "yangın güvenliği" raporu istediği görülmüş,,

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün otelin yangına karşı güvenli olmadığına dair hazırladığı raporu hiçbir kuruma bildirmediği ortaya çıkmıştı.

"Konu uzman kişilerce geniş şekilde değerlendirilecek"

Sosyal medyada rapor adı altında yapılan paylaşımlara Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tepki gösterdi.

"Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır" dedi.

Tunç paylaşımında akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini, konunun geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişilerce değerlendirileceğinin altını çizdi.