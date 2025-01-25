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TRT Haber 25.01.2025 16:15

Cevdet Yılmaz: Kentsel dönüşüm tercih değil hayat kurtaran zorunluluktur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da çöken binaya ilişkin, "Bu acı olay, uzun yıllardır sürdürdüğümüz ve ciddi mesafeler aldığımız kentsel dönüşümün bir tercih değil, hayat kurtaran zorunluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Cevdet Yılmaz: Kentsel dönüşüm tercih değil hayat kurtaran zorunluluktur
[Fotograf: AA]

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, çöken binada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Enkazdan kurtulanlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yılmaz, kurtarma çalışmalarına katılanlara teşekkür etti.

Binanın eski yönetmelik kriterleriyle inşa edilip 1994'te iskan ruhsatı aldığını aktaran Yılmaz, binanın çöküş nedenini ve sorumluları tespit etmek üzere adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu acı olay, uzun yıllardır sürdürdüğümüz ve ciddi mesafeler aldığımız kentsel dönüşümün bir tercih değil, hayat kurtaran zorunluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeler ve kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile yasal ve kurumsal altyapıyı daha güçlü hale getirmiştik. Ancak bu sürecin, siyaset üstü mesele olarak görülmesi ve başta medya ile sivil toplum olmak üzere tüm kesimlerin desteğiyle hız kazanması hayati önem taşımaktadır çünkü insan yaşamından daha kıymetli bir şey yoktur." 

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Cevdet Yılmaz Kentsel Dönüşüm
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