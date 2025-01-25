Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Konuşmasına, AK Parti Van İl Kongresi'nin hayırlı olmasını dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos 2001'den beri partisinin Van teşkilatlarında görev alanlara teşekkür etti.

Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye davasına hizmet edip bugün aralarında bulunamayan, vefat eden kişilere rahmet dileyerek, canlı bağlantıyla kendilerini takip eden Çanakkale, Çorum, Elazığ, Siirt, Tekirdağ ve Uşak'ta eş zamanlı olarak yapılan kongrelerin de hayırlılara vesile olmasını diledi.

Görevlerine devam eden ve yeni görev alan kişilere başarılar dileyen Erdoğan, "Bu teşkilatta görev değişikliği sebebiyle dışarıda kalmak, dışlanmak, emekli olmak, köşesine çekilmek asla yoktur. Yolu bu teşkilattan geçen herkes ömrü ve sağlığı el verdiği sürece, oturduğu binada, ikamet ettiği mahallede, yaşadığı ilçede, ilde, bölgede velasıl elinin ve sesinin ulaştığı her yerde AK Parti'nin temsilcisidir." ifadelerini kullandı.

"Günü kurtarmaya değil geleceğe odaklanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan tüm Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayacağız. Etnik ayrımcılığa, taasuba, dil, kültür, köken, yaşam tarzı ayrımcılığına prim vermeyecek, milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız. Şunu lütfen aklınızdan çıkarmayınız. Milletimizin yegane umudu olarak uzun ince bir yoldayız. Şu ana kadar yaptıklarımız elbette önemlidir ancak yeterli değildir. Biz günü kurtarmaya değil geleceğe odaklanıyoruz. Biz çeyrek asırlık yarım asırlık projeksiyonlarla hareket ediyoruz. Biz ham hayallerin değil, yüzyıllardır özlemini çektiğimiz büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Bin yıllık mirasın yüz yıllık ufku rehberliğinde süreçleri yönetiyoruz. Bütün teşkilatlarımızdan hem bizim yaptıklarımıza hem de kendilerine verilen görevlere bu geniş açıdan bakmalarını bekliyorum.

"Her kongremizi bir bayrak yarışı olarak görüyoruz"

Erdoğan, muhalefet partilerini işaret ederek, kabahati, eksiği, hatayı başkasında, özellikle de millette arayan bir anlayışa sahip olmadıklarını vurguyarak, "Rakamları eğip bükmek, tabiri caizse kırk dereden su getirerek çeşitli analizler üretmek bize ve AK Parti'ye asla yakışmaz. Bizim hedefimiz partimizin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz 81 vilayetimizin tamamında 922 ilçemizin her birinde seçimlerde ipi göğüslemektir. Bizim hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bir yolunu bulup 85 milyonun gönlüne girmektir. Bu hedeflerin uzağında kalan her neticenin muhasebe ve murakabesini cesaretle yapmak boynumuzun borcudur. Bu anlayışla özellikle buraya dikkat edelim, 2014'te kazandığımız 18 büyükşehir, 30 ill ve 592 ilçe belediyesinden, 2019'da 15 büyükşehir, 24 il ve 535 ilçe belediyesine, 2024'te 12 büyükşehir 12 il ve 356 ilçe belediyesine nasıl gelindiğini sorgulamazsak, bir sonraki seçimde daha büyük sıkıntıyla karşılaşırız. Bunun için kongrelerimize yalnızca vitrin değişimi olarak bakmıyoruz. Her kongremizi aynı zamanda bir bayrak yarışı, bir nöbet değişimi, enerji ve heyecan yükleme vesilesi olarak da görüyoruz." diye konuştu.

"Evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakacağız"

Kongrelerle geleceğe dair vizyonlarını milletle paylaştıklarını ve kendilerini bir sonraki seçimlere taşıyacak öncü kadroları da belirlediklerini dile getiren Erdoğan, "Buna göre hedefimiz şöyledir; İnşallah 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanacağız. Ardından da 2029 seçimlerinde büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az üçte ikisinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın eser ve hizmet belediyeciliği bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Böylece Türkiye Yüzyılı'nın inşasında çok kritik bir eşiği daha aşacak evlatlarımıza her açıdan mutlu, müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakacağız. Bu hedefe giden yolun kilometre taşlarından biri elbette Van olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

Van'da hak ve arzu ettiğimiz yere gelene kadar durmadan, dinlenmeden sahayı sürekli domine ederek eskisinden daha koordineli, uyumlu, planlı programlı bir çalışma ortaya koyacağız. Van'da kapısını çalmadığımız, misafiri olmadığımız ev bırakmayacağız. Hanım kardeşlerim herkese tek tek ulaşacak, verdiğimiz zorlu mücadeleyi onlara anlatacak gerçeklerle Van halkını ikna edeceğiz. Vanlı kardeşlerimizle istismarın diliyle değil, yine kardeşliğin yine muhabbetin diliyle konuşacağız. Eserlerimizle konuşacağız. Yatırımlarımızla konuşacağız, icraatlarımızla konuşacağız.

Van Teşkilatımızın bu doğrultuda gerçekleştireceği, her faaliyetinde, her programında atacağı her adımda biz de daima yanlarında olacağız. Van'ın tecrübesi unutmayın, Türkiye'nin tecrübesidir. Van'ın kalkınması Türkiye nin kalkınmasıdır. Van'ın geleceği Türkiye nin geleceğidir. Özüm sözüm hep birdir. Ben bu yurda bağlıyam diyen Van, kendi tarihi ve asli misyonuna dönerek bugün bölge şehirleri içerisinde ekonomisiyle, ticaretiyle, kültürel hayatıyla, üniversitesiyle bir yıldız gibi parlamaktadır. Bu huzur ve istikrar iklimini, bu huzur ve barış atmosferini ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz.

İpek yolunun ana kavşaklarından olan Van'ı daha ileriye taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız ve yapıyoruz. Heyecanımızı muhafaza ederek sorun çözme, hizmet üretme aşkımızı büyüterek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye'nin son 22 yılında Van başta olmak üzere 81 vilayetimizin tamamında destansı yatırımlara, hizmetlere, projelere imza attık. Ülkemizi nereden alıp nereye getirdiğimizin en yakın şahidi bizatihi milletimizin kendisidir.

Ayrıntılar gelecek...