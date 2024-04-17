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Gündem
AA 17.04.2024 14:58

Yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin ismi, örgütün sözde karargahındaki listeden çıktı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-26" operasyonları kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüphelilerden birinin kendisini gazeteci olarak tanıttığı, diğerlerinin ise farklı sektörlerde esnaflık yaptığı belirlendi.

Yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin ismi, örgütün sözde karargahındaki listeden çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan "Bozdoğan-26" operasyonları kapsamında İstanbul'da yapılan çalışmaların detayına ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de terör örgütünün sözde karargahlarından birisine gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen, örgüt mensuplarının adlarının olduğu değerlendirilen isim listesindeki kişilerin kentte olup olmadığına ilişkin çalışma yaptı.

Şüpheliler yakalanmamak için ayrı ilçelerde yaşıyorlardı

Listede yer alan ve sınır dışından kentte gelen 11 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanmamak için İstanbul'da 8 ayrı ilçede yaşadığını tespit eden ekipler, zanlılardan birinin kendisini gazeteci olarak tanıttığını, diğerlerinin ise farklı sektörlerde esnaflık yaptığını belirledi.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-26" operasyonlarında, 11'i İstanbul'da toplam 20 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

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